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Долгожданное повышение пенсий: какие категории получат прибавку с 1 апреля

Долгожданное повышение пенсий: какие категории получат прибавку с 1 апреля

14:06, 02 мар 2024

В современном российском обществе одним из важнейших приоритетов является забота о гражданах, внесших значительный вклад в развитие страны и заслуживших уважение и поддержку.

В связи с этим, начиная с 1 апреля 2024 года, планируется повышение социальных пенсий на 7,5%, которое коснется более 4 миллионов человек. Данная мера призвана обеспечить достойный уровень жизни для людей, нуждающихся в особой заботе государства.

В число получателей повышенных пенсионных выплат войдут граждане различных категорий, получающие социальные пенсии. Согласно намеченным планам, средний размер социальной пенсии увеличится на 938 рублей и составит 13 455 рублей. Помимо этого, повышение коснется пенсий для детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы, инвалидов из числа военнослужащих, а также других категорий граждан, имеющих право на соответствующие выплаты.

Однако это не единственная мера поддержки, которая будет реализована с 1 апреля. Правительство также запланировало увеличение пенсионных выплат для участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаками за защиту блокадных городов, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф, а также для работников летно-испытательного состава и космонавтов. Данный шаг демонстрирует признание государством заслуг этих граждан перед страной и их особого вклада в историю и развитие России.

Таким образом, 1 апреля станет не только днем повышения пенсий, но и днем признания труда и заслуг тех, кто внес значительный вклад в общее благополучие страны. Увеличение выплат за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Отечеством до 25 322 рублей подчеркивает важность признания талантов и многолетней службы граждан на благо России.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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