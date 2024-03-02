В Башкирии синоптики предупредили об аномальных температурах весенними ночами
22:37, 02 мар 2024
Согласно прогнозу синоптиков, 3 марта жителей республики ожидают температурные «качели».
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от −5 до −10 градусов, а местами столбики термометров опустятся до −15, а то и −20 градусов. Однако днем наступит значительное потепление: воздух прогреется до −4...+1 градуса, а в горных районах и вовсе до +6. Несмотря на переменную облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть с запада и юго-запада с умеренной силой.
Таким образом, погода будет благоприятствовать для прогулок и позволит насладиться первыми весенними деньками.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается морозная погода с резкими перепадами температур
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
Башкирия вновь погрузится в объятия аномальных морозов
Общество в Башкирии
В преддверии календарной весны Башкирию захлестнут крепкие морозы