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В Башкирии синоптики предупредили об аномальных температурах весенними ночами

В Башкирии синоптики предупредили об аномальных температурах весенними ночами

22:37, 02 мар 2024

Согласно прогнозу синоптиков, 3 марта жителей республики ожидают температурные «качели».

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от −5 до −10 градусов, а местами столбики термометров опустятся до −15, а то и −20 градусов. Однако днем наступит значительное потепление: воздух прогреется до −4...+1 градуса, а в горных районах и вовсе до +6. Несмотря на переменную облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть с запада и юго-запада с умеренной силой.

Таким образом, погода будет благоприятствовать для прогулок и позволит насладиться первыми весенними деньками.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: погода
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