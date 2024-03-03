Льготы ветеранам труда: почему они могут пропасть после переезда и что делать

21:19, 03 мар 2024

Вопрос о льготах для ветеранов труда в последнее время приобрел особую актуальность. Как оказалось, статус ветерана, присвоенный на региональном уровне, не гарантирует сохранения льгот при переезде в другой регион.

Дело в том, что этот статус присваивается местными органами власти за заслуги перед конкретным регионом. А потому льготы, предоставляемые ветеранам труда, действуют только на территории того субъекта РФ, где был получен этот статус.

Те же, кому удалось получить звание ветерана труда на федеральном уровне, не сталкиваются с подобными ограничениями. Их льготы распространяются на всю территорию России, независимо от места проживания.

По словам экспертов, перечень льгот для ветеранов в разных регионах может существенно различаться. Это касается налоговых послаблений, компенсаций ЖКХ, бесплатного медобслуживания и денежных выплат. Все зависит от возможностей и решений местных властей.

Чтобы получить статус ветерана труда в конкретном регионе, необходимо соответствовать определенным требованиям по трудовому стажу, возрасту и заслугам перед регионом. Поэтому ветеранам, планирующим сменить место жительства, эксперты рекомендуют заранее выяснять вопрос с сохранением льгот.

Автор: Семен Подгорный