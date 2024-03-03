Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Льготы ветеранам труда: почему они могут пропасть после переезда и что делать

Льготы ветеранам труда: почему они могут пропасть после переезда и что делать

21:19, 03 мар 2024

Вопрос о льготах для ветеранов труда в последнее время приобрел особую актуальность. Как оказалось, статус ветерана, присвоенный на региональном уровне, не гарантирует сохранения льгот при переезде в другой регион.

Дело в том, что этот статус присваивается местными органами власти за заслуги перед конкретным регионом. А потому льготы, предоставляемые ветеранам труда, действуют только на территории того субъекта РФ, где был получен этот статус.

Те же, кому удалось получить звание ветерана труда на федеральном уровне, не сталкиваются с подобными ограничениями. Их льготы распространяются на всю территорию России, независимо от места проживания.

По словам экспертов, перечень льгот для ветеранов в разных регионах может существенно различаться. Это касается налоговых послаблений, компенсаций ЖКХ, бесплатного медобслуживания и денежных выплат. Все зависит от возможностей и решений местных властей.

Чтобы получить статус ветерана труда в конкретном регионе, необходимо соответствовать определенным требованиям по трудовому стажу, возрасту и заслугам перед регионом. Поэтому ветеранам, планирующим сменить место жительства, эксперты рекомендуют заранее выяснять вопрос с сохранением льгот.

Наконец дождались: ветераны труда начнут получать большие выплаты Наконец дождались: ветераны труда начнут получать большие выплаты
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Наконец дождались: ветераны труда начнут получать большие выплаты
Общество в Башкирии
Наконец дождались: ветераны труда начнут получать большие выплаты
Из бюджета Башкирии пожилым ветеранам труда будут выплачиваться ежемесячные денежные компенсации
Экономика в Башкирии
Из бюджета Башкирии пожилым ветеранам труда будут выплачиваться ежемесячные денежные компенсации
Наконец дождались: пенсионеров с советским стажем ждет сюрприз с 14 февраля
Общество в Башкирии
Наконец дождались: пенсионеров с советским стажем ждет сюрприз с 14 февраля
Парламентарии Башкирии сохранили льготы будущим пенсионерам - Константин Толкачев
Общество в Башкирии
Парламентарии Башкирии сохранили льготы будущим пенсионерам - Константин Толкачев


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok