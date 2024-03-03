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Друг в беде не бросит: певец из Башкирии Анвар Нургалиев собирает средства для отца, воспитывающего в одиночку детей

Друг в беде не бросит: певец из Башкирии Анвар Нургалиев собирает средства для отца, воспитывающего в одиночку детей

21:45, 03 мар 2024

Анвар Нургалиев решил оказать помощь своему другу Фирзанту, который в одиночку воспитывает детей. Об этом знаменитый артист рассказал на своей странице в социальной сети.

В посте Нургалиев отметил, что не может остаться равнодушным к истории своего односельчанина. Когда дети Фирзанта были совсем маленькими, их мать ушла из семьи, оставив мужчину одного растить сыновей.

Анвар Нургалиев написал, что они вместе с супругой приняли решение помочь этим детям, поддержать их, как когда-то поддержали его самого в трудной ситуации. Певец отметил, что так решил, потому что люди откликнулись на его беду в прошлом. Всем миром помогали ему пережить трагедию.

Для оказания помощи Артему и Артуру Нургалиев указал в посте контактные данные их семьи. По словам артиста, отец мальчиков очень трудолюбивый человек, не боится трудностей и достойно воспитывает детей.

Подписчики Нургалиева в комментариях поблагодарили его за добрые дела. Также пожелали другу артиста обрести семейное счастье и преодолеть все трудности.

Певец из Башкирии Анвар Нургалиев посвятил песню погибшей племяннице Диане Сафаровой Певец из Башкирии Анвар Нургалиев посвятил песню погибшей племяннице Диане Сафаровой
Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/anvarnurgaliev
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