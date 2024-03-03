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В Башкирии намечается небольшое потепление

В Башкирии намечается небольшое потепление

21:52, 03 мар 2024

Согласно прогнозу Башгидрометцентра, в период с 4 по 6 марта в республике ожидается умеренный снег и постепенное повышение температуры воздуха.

В понедельник, 4 марта, синоптики прогнозируют умеренный ветер. Ночью столбик термометра опустится до -5…-10°C, местами до -15…-20°C. Днем температура будет колебаться от -4 до +1°C, в горных районах возможен небольшой плюс (+6°C).

Во вторник, 5 марта, ожидается день без осадков при умеренном ветре. Ночью температура составит -6…-11°C, местами до -16°C. Днем воздух прогреется до 0…-5°C.

В среду, 6 марта, по-прежнему будет дуть умеренный ветер. Ночью температура понизится до -7…-12°C, по югу до -17°C. Днем ожидается -1…-6°C.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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