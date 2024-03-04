Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Придется делиться: в марте вводится новое правило для одиноких пенсионеров

Придется делиться: в марте вводится новое правило для одиноких пенсионеров

21:01, 04 мар 2024

В России недавно была запущена уникальная инициатива, направленная на улучшение качества жизни одиноких пожилых граждан. Данный проект предусматривает использование специальных браслетов с GPS-трекерами, позволяющих отслеживать местоположение и состояние здоровья пенсионеров.

Согласно замыслу, пожилые люди, получившие такие браслеты, смогут вызвать помощь в случае необходимости. Эти устройства, имеющие вид обычных часов, оснащены функциями, анализирующими пульс, кровяное давление и способными распознавать падения. По словам специалиста по пенсионным вопросам Сергея Власова, подобные гаджеты уже спасли немало жизней в различных регионах страны.

Одной из ключевых особенностей инициативы является обмен информацией между участниками, что позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и предотвращать возможные происшествия. Программа охватывает мужчин в возрасте 60 лет и старше, а также женщин в возрасте 50 лет и старше, нуждающихся в поддержке.

Обмен информацией между участниками проекта дает возможность своевременно оказывать помощь пожилым людям в экстренных ситуациях. Устройства, выглядящие как обычные часы, но оснащенные передовыми функциями отслеживания жизненно важных показателей и определения падений, уже продемонстрировали свою эффективность в спасении жизней в различных регионах России, как утверждает эксперт Сергей Власов.

Подписано распоряжение: для одиноких пенсионеров вводится новое правило Подписано распоряжение: для одиноких пенсионеров вводится новое правило
Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: пенсионеры
Читайте также

Подписано распоряжение: для одиноких пенсионеров вводится новое правило
Общество в Башкирии
Подписано распоряжение: для одиноких пенсионеров вводится новое правило
Станет настоящим спасением: для одиноких пенсионеров вводится новое правило
Общество в Башкирии
Станет настоящим спасением: для одиноких пенсионеров вводится новое правило
Уральский эксперимент: пенсионеров будут проверять на улицах
Общество в Башкирии
Уральский эксперимент: пенсионеров будут проверять на улицах
В Госдуму внесли новый закон: пенсионерам больше не придется платить за воду и отопление
ЖКХ в Башкирии
В Госдуму внесли новый закон: пенсионерам больше не придется платить за воду и отопление


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok