Придется делиться: в марте вводится новое правило для одиноких пенсионеров

21:01, 04 мар 2024

В России недавно была запущена уникальная инициатива, направленная на улучшение качества жизни одиноких пожилых граждан. Данный проект предусматривает использование специальных браслетов с GPS-трекерами, позволяющих отслеживать местоположение и состояние здоровья пенсионеров.

Согласно замыслу, пожилые люди, получившие такие браслеты, смогут вызвать помощь в случае необходимости. Эти устройства, имеющие вид обычных часов, оснащены функциями, анализирующими пульс, кровяное давление и способными распознавать падения. По словам специалиста по пенсионным вопросам Сергея Власова, подобные гаджеты уже спасли немало жизней в различных регионах страны.

Одной из ключевых особенностей инициативы является обмен информацией между участниками, что позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и предотвращать возможные происшествия. Программа охватывает мужчин в возрасте 60 лет и старше, а также женщин в возрасте 50 лет и старше, нуждающихся в поддержке.

Обмен информацией между участниками проекта дает возможность своевременно оказывать помощь пожилым людям в экстренных ситуациях. Устройства, выглядящие как обычные часы, но оснащенные передовыми функциями отслеживания жизненно важных показателей и определения падений, уже продемонстрировали свою эффективность в спасении жизней в различных регионах России, как утверждает эксперт Сергей Власов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru