Зима не сдается: в Башкирии ожидается переменчивая погода

21:08, 04 мар 2024

Синоптики Башкирии предупреждают о переменчивой погоде 5 марта. В этот день жителей региона ожидает облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется, за исключением северных районов, где вероятен небольшой снегопад.

Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до -6…-11°, местами до -12…-17 °. Днем же столбики термометров поднимутся до -1…-6 °, а на юго-востоке Башкирии ожидается потепление до +4°.

В связи с перепадами температур на дорогах может образоваться гололедица. Ночью и утром водителям следует быть особенно осторожными из-за тумана, который ограничит видимость до 500-1000 метров.

МЧС Башкирии рекомендует автомобилистам соблюдать правила дорожного движения, увеличить дистанцию между машинами, не превышать скорость и быть предельно внимательными.

Пешеходам также следует быть осторожными на скользких дорогах. Переходить дорогу нужно только в разрешенных местах, убедившись в безопасности.

Автор: Семен Подгорный