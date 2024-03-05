Готовьтесь: Голикова честно назвала новый размер пенсии с марта

09:13, 05 мар 2024

Вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, неизменно остаются актуальными для значительной части населения. В настоящее время в центре внимания находится проект бюджета Пенсионного фонда, предусматривающий увеличение размера пенсий до 18 521 рубля. Эта новость, безусловно, имеет большое значение и затронет многих граждан.

По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, рост выплат будет осуществляться в соответствии с параметрами, заложенными в бюджете. Однако для получения страховой пенсии гражданам необходимо соблюсти определенные обязательные условия.

Во-первых, это достижение установленного пенсионного возраста. Для женщин пенсионным возрастом считается 60 лет, а для мужчин – 65 лет. Следует отметить, что эти возрастные границы вступят в силу начиная с 2028 года, а в настоящий момент действует переходный период.

Вторым обязательным условием для выхода на пенсию в 2024 году является наличие трудового стажа не менее 14 лет. К 2025 году этот показатель увеличится до 15 лет. Это важное требование, которое необходимо учитывать при планировании своего будущего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru