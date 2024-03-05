В Башкирии простились с погибшим во время СВО 21-летним добровольцем

11:20, 05 мар 2024

В городе Октябрьский Республики Башкортостан, прошла траурная церемония прощания с 21-летним добровольцем Марселем Хисаевым, погибшим во время проведения специальной военной операции. Об этом трагическом событии официально сообщили представители администрации города.

Марсель Хисаев родился и получил образование в Октябрьском, а после окончания учебы работал в Екатеринбурге. Однако после начала специальной военной операции молодой человек принял решение заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправиться служить в зону боевых действий. К сожалению, 17 февраля в ходе ожесточенных боев уроженец Башкирии получил смертельное ранение.

В администрации города Октябрьского выразили глубокие соболезнования родственникам и близким бойца, подчеркнув, что для всех жителей он навсегда останется олицетворением истинного мужества и героизма. Они пожелали семье погибшего добровольца сил и терпения, чтобы пережить невосполнимую утрату.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети