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Синоптики предупреждают о возвращении аномальных морозов в Башкирию

Синоптики предупреждают о возвращении аномальных морозов в Башкирию

21:13, 05 мар 2024

Синоптики Башгидромета предупреждают о возвращении сильных морозов в Башкирию. Согласно их прогнозу, уже в ближайшие дни температура воздуха значительно понизится.

Сегодня, 6 марта, местами ожидается небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до -7…-12°C, а при прояснении - до -17°C. Днем же температура будет колебаться в пределах от -2 до -7°C. Ветер будет дуть с севера или северо-запада с умеренной силой.

В четверг, 7 марта, похолодание станет еще более ощутимым. Температура воздуха опустится до -12…-17°C, а при прояснении - до -20…-25°C. Днем же будет -4…-9°C.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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