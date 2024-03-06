BadComedian выиграл суд о незаконном хранении оружия: история о том, как фейки в СМИ могут обернуться против вас
09:28, 06 мар 2024
Евгений Баженов, известный блогер и кинокритик под псевдонимом BadComedian, одержал победу в судебном разбирательстве, которое грозило ему потерей оружия.
Осенью 2023 года телеграм-канал Mash сообщил, что Баженов два года не продлевал лицензию на хранение оружия. После проверки Росгвардии блогеру был выписан штраф, а прокуратура потребовала через суд изъять оружие.
Сам Баженов категорически отрицал обвинения, утверждая, что его лицензия действительна до 2026 года. В своем видео он заявил, что информация в СМИ не соответствует действительности.
Неожиданный поворот в деле произошел на стадии апелляции. Защита Баженова предоставила суду неопровержимые доказательства — документы, подтверждающие законность хранения оружия.
«Судья согласилась с нашими доводами, а прокуратура была вынуждена отозвать обвинения», — прокомментировал Баженов.
Блогер не исключает, что вся эта история — результат бюрократической ошибки.
«Теперь я знаю, что нужно регулярно проверять информацию о себе на сайтах судов, чтобы не стать жертвой подобных недоразумений», — добавил он.
Автор: Семен Подгорный
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