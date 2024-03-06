Как раньше выйти на пенсию: неожиданное решение властей

10:25, 06 мар 2024

Пенсионная реформа затронула каждого, но для тех, кто посвятил свою трудовую деятельность суровым северным условиям, открываются новые привлекательные перспективы. Эксперты в области пенсионного обеспечения представили уникальную возможность: сократить пенсионный возраст за счет дополнительных лет работы.

«Северная» пенсия всегда отличалась от «обычной» более щадящими условиями. Теперь же эти преимущества расширяются.

«Пенсионная реформа 2018 года затронула всех россиян, но для работников северных районов сохранились особые льготы,» — поясняет пенсионный эксперт Сергей Власов. — «Новые правила позволяют сократить срок назначения пенсии тем, кто посвятил себя работе в суровых климатических условиях.»

Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо соответствовать определенным критериям. Для женщин требуется 20 лет трудового стажа, для мужчин — 25. При этом «северный» стаж должен составлять минимум 15 лет (или 20 лет для районов, приравненных к северным).

Если же стаж не дотягивает до требуемого, не стоит отчаиваться. В этом случае предусмотрена «льготная» отработка: 7,5 лет. За каждый год сверх этой нормы пенсионный возраст будет уменьшаться на 4 месяца.

Таким образом, пенсионеры, проработавшие в северных регионах, могут рассчитывать на солидное сокращение пенсионного возраста. «Эта мера станет приятным сюрпризом для многих,» — уверен Сергей Власов. — «Ведь она позволит людям, отдавшим свои силы суровым северным территориям, заслуженно отдыхать раньше.»

Важно тщательно разобраться во всех нюансах, чтобы максимально использовать положенные льготы.

Специалисты рекомендуют пенсионерам, работавшим в северных регионах, обратиться в Пенсионный фонд за индивидуальной консультацией.

Изображение от gpointstudio на Freepik

Автор: Семен Подгорный