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В Уфе простились с 99-летним ветераном Великой Отечественной войны

В Уфе простились с 99-летним ветераном Великой Отечественной войны

10:56, 06 мар 2024

В Уфе с почестями проводили в последний путь 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Петровича Безденежнова. Его жизнь – это история стойкости, мужества и безграничной любви к Родине.

В августе 1942 года он был призван в армию. Офицерские курсы, фронт… Война пронзила его судьбу, оставив глубокие шрамы – два ранения – но не сломив его дух. Курская дуга, освобождение Украины, встреча Дня Победы в Латвии – каждый шаг на фронте был отмечен беспримерным героизмом.

Вернувшись домой, Василий Петрович не остался равнодушным к мирной жизни. Он с энтузиазмом трудился в нефтяной промышленности, внося свой вклад в развитие страны. Активная жизненная позиция не позволила ему остаться в стороне от общественных дел: он с радостью участвовал в посадке деревьев, парадах и других торжественных событиях города.

Память о Василии Петровиче Безденежнове – это не просто воспоминания. Это бесценный урок мужества, стойкости и любви к Родине, который он оставил будущим поколениям. Орден Отечественной войны II степени, медали Георгия Жукова, «За победу над Германией» и множество других наград – символы его доблести и героизма.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа
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