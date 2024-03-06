Детей не хотите? Раскошеливайтесь! В России хотят вернуть налог на бездетность, как в СССР

11:20, 06 мар 2024

В современном российском обществе все чаще звучат тревожные звоночки: демографическая ситуация неутешительна, рождаемость падает. В качестве одной из причин этого явления эксперты называют субкультуру чайлдфри — людей, сознательно отказывающихся от рождения детей.

Декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин бьет тревогу: чайлдфри несут угрозу традиционным ценностям России и препятствуют увеличению рождаемости. Он ссылается на многочисленные исследования, утверждающие, что эта субкультура деструктивно влияет на устои общества.

Деулин не скрывает своей обеспокоенности крайними проявлениями движения, такими как ненависть к детям, беременным и родившим женщинам. Для борьбы с этой «чумой» он предлагает комплекс мер, сочетающий экономические стимулы и психолого-педагогическое воздействие.

В качестве примера он приводит опыт Советского Союза, где существовал налог на бездетность. По мнению Деулина, подобная мера, вкупе с пропагандой семейных ценностей и государственной поддержкой молодых семей, может переломить ситуацию.

Однако эксперт категорически против силовых методов и принуждения к деторождению. Он подчеркивает, что борьба с чайлдфри должна вестись цивилизованно, с помощью убеждения и просвещения.

Важно привлечь к этой проблеме внимание молодежи, ведь именно от ее ценностных ориентиров зависит будущее страны. Деулин призывает к открытому диалогу, где будут учтены все точки зрения, и выражает надежду, что здравый смысл и любовь к своему народу возобладают.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru