Безумства любви: 27% российских мужчин назвали свадьбу самым безрассудным поступком

13:58, 06 мар 2024

Мужчины готовы на многое ради любви, но что же они считают самым безрассудным поступком, совершенным во имя этого чувства? Опрос, проведенный SuperJob, приоткрывает завесу над тайнами мужских сердец.

Четверть опрошенных (27%) признались, что самым безумным их деянием ради любви была женитьба. Для многих этот шаг является серьезным и обдуманным, но некоторые мужчины, видимо, решаются на него под влиянием сильных чувств, не всегда осознавая все последствия.

Другие опрошенные мужчины поделились своими историями безрассудных поступков. 4% признались, что совершали длительные поездки, чтобы увидеться с возлюбленной. 3% считают признание в любви безумным шагом, а еще 3% ради своей мечты переехали в другой город.

Среди других безрассудных поступков, на которые мужчины были готовы ради любви, - драки, покорение горных вершин, разорение из-за дорогого подарка, прыжки с парашютом, купание в проруби и даже прощение измен. Один из ста опрошенных даже взял кредиты, чтобы устроить своей возлюбленной сказочную свадьбу.

Не обошлось и без более романтичных, но не менее безумных поступков: серенады под окном, именные татуировки, ссоры с родителями и даже увольнение с работы.

Впрочем, 19% респондентов заявили, что в их жизни не было места подобным безрассудствам.

Автор: Семен Подгорный