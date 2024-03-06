Искренность чувств ценнее красноречия: Элвин Грей посвятил трогательный пост жене

14:06, 06 мар 2024

Истинная любовь не нуждается в пышных словах и громких признаний. Порой простые поступки говорят о чувствах намного красноречивее, чем самые изысканные фразы. Башкирский исполнитель Элвин Грей, отмечая день рождения своей супруги Инзили, решил доказать свою любовь делами, а не речами.

В личном блоге музыкант опубликовал трогательное обращение к своей возлюбленной. Несмотря на признанное отсутствие красноречия, Элвин сумел кратко, но проникновенно выразить глубину своих эмоций. «Матурым, ты же знаешь, что красноречие — не мой конёк. Позволь мне доказывать мою любовь поступками, а не словами», — обратился он к супруге.

Далее певец продолжил свое лаконичное, но чувственное послание: «С днём рождения, матурымочка! Желаю тебе быть самой счастливой, ведь я всегда буду рядом, даже если физически окажусь далеко».

Инзиля не смогла остаться равнодушной к столь искренним словам. Ответ жены был кратким, но полным любви: «Ооо, даа, ты еще тот романтик. Люблю, спасибо» — написала она на родном языке.

Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/elvingrey