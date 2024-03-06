Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

313 населенных пунктов Башкирии под угрозой паводка

313 населенных пунктов Башкирии под угрозой паводка

14:52, 06 мар 2024

В 2024 году Башкирия, как и многие другие регионы России, готовится к весеннему половодью. В зоне риска подтопления находятся 313 населенных пунктов в 44 муниципальных образованиях.

Наиболее опасными участками, по словам заместителя председателя ГК РБ по ЧС Лилии Каримовой, являются изгибы русла реки и места, где расположены мосты.

Для мониторинга ситуации с паводком в регионе установлено 57 автоматических постов, 54 из которых находятся на реках и 3 — на водохранилищах. Все они оснащены камерами наблюдения и фото/видеофиксации.
«Благодаря этим данным мы можем сделать прогноз на две недели вперед. Любой житель Башкирии также может следить за обстановкой через систему „Паводок 2.0“», — отметила Лилия Каримова.

В целях мониторинга затороопасных участков рек Башкирии задействованы судно на воздушной подушке, аэролодка, беспилотная авиация и вертолет Ка-32. Эта техника позволяет своевременно выявлять проблемные участки и, при необходимости, проводить взрывные работы.

Помимо технических средств, в Башкирии также создан штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который координирует работу всех служб, задействованных в борьбе с паводком.

Власти региона призывают жителей Башкирии быть бдительными и следить за обновлениями информации о паводковой ситуации.

Автор: Семен Подгорный
Теги: паводок
Читайте также

В Башкортостане готовятся к худшему сценарию паводка
Общество в Башкирии
В Башкортостане готовятся к худшему сценарию паводка
В Салаватском районе река Юрюзань вышла из берегов – под угрозой подтопления прибрежные села
Общество в Башкирии
В Салаватском районе река Юрюзань вышла из берегов – под угрозой подтопления прибрежные села
Специалисты рассказали, стоит ли ждать серьезного паводка в Башкирии
Общество в Башкирии
Специалисты рассказали, стоит ли ждать серьезного паводка в Башкирии
МВД создаст программу для мониторинга постов «ВКонтакте»
Человек и закон в Башкирии
МВД создаст программу для мониторинга постов «ВКонтакте»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok