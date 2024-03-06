313 населенных пунктов Башкирии под угрозой паводка
14:52, 06 мар 2024
В 2024 году Башкирия, как и многие другие регионы России, готовится к весеннему половодью. В зоне риска подтопления находятся 313 населенных пунктов в 44 муниципальных образованиях.
Наиболее опасными участками, по словам заместителя председателя ГК РБ по ЧС Лилии Каримовой, являются изгибы русла реки и места, где расположены мосты.
Для мониторинга ситуации с паводком в регионе установлено 57 автоматических постов, 54 из которых находятся на реках и 3 — на водохранилищах. Все они оснащены камерами наблюдения и фото/видеофиксации.
В целях мониторинга затороопасных участков рек Башкирии задействованы судно на воздушной подушке, аэролодка, беспилотная авиация и вертолет Ка-32. Эта техника позволяет своевременно выявлять проблемные участки и, при необходимости, проводить взрывные работы.
Помимо технических средств, в Башкирии также создан штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который координирует работу всех служб, задействованных в борьбе с паводком.
Власти региона призывают жителей Башкирии быть бдительными и следить за обновлениями информации о паводковой ситуации.