«Ненормальные»: Пугачева оскорбила россиян. Видео

18:02, 06 мар 2024

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева вновь громко высказалась касательно непростой ситуации в родной стране. На этот раз в формате видеообращения в социальных сетях Примадонна обрушилась с резкой критикой на тех, кто эмигрировал из России после 2022 года, но впоследствии задумался о возвращении.

В своей экспрессивной манере Пугачева безапелляционно заявила, что все такие люди поступают «ненормально». Жёсткие слова звезды были адресованы в том числе известному певцу Стасу Михайлову, который ранее выражал убеждение, что сама Алла Борисовна когда-нибудь «приползёт обратно и будет целовать всем ноги».

Обращаясь к Михайлову, Пугачева нецензурно отчитала его, подчеркнув категоричность своей позиции. «Не собираются нормальные люди возвращаться [в Россию после эмиграции], не собираются», — разъяснила скандальная артистка, дав понять, что считает ненормальными всех проживающих в РФ и собирающихся туда вернуться.

Интересно, что собственная дочь Пугачевой — певица Кристина Орбакайте — продолжает жить и работать в России, ранее утверждая, что не планирует уезжать из страны. Хотя существуют сведения, что некоторое время Орбакайте проводила в США вместе со своей семьёй.

Нападки Примадонны на оппонентов не в новинку. Ранее, в ноябре 2023 года, она уже обращалась к критикам из числа россиян, обозвав их «недоличностями», «завистниками» и «заложниками». Сама Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году на фоне непростых событий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео

Видео: SHOT