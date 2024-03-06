Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

«Ненормальные»: Пугачева оскорбила россиян. Видео

«Ненормальные»: Пугачева оскорбила россиян. Видео

18:02, 06 мар 2024

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева вновь громко высказалась касательно непростой ситуации в родной стране. На этот раз в формате видеообращения в социальных сетях Примадонна обрушилась с резкой критикой на тех, кто эмигрировал из России после 2022 года, но впоследствии задумался о возвращении.

В своей экспрессивной манере Пугачева безапелляционно заявила, что все такие люди поступают «ненормально». Жёсткие слова звезды были адресованы в том числе известному певцу Стасу Михайлову, который ранее выражал убеждение, что сама Алла Борисовна когда-нибудь «приползёт обратно и будет целовать всем ноги».

Обращаясь к Михайлову, Пугачева нецензурно отчитала его, подчеркнув категоричность своей позиции. «Не собираются нормальные люди возвращаться [в Россию после эмиграции], не собираются», — разъяснила скандальная артистка, дав понять, что считает ненормальными всех проживающих в РФ и собирающихся туда вернуться.

Интересно, что собственная дочь Пугачевой — певица Кристина Орбакайте — продолжает жить и работать в России, ранее утверждая, что не планирует уезжать из страны. Хотя существуют сведения, что некоторое время Орбакайте проводила в США вместе со своей семьёй.

Нападки Примадонны на оппонентов не в новинку. Ранее, в ноябре 2023 года, она уже обращалась к критикам из числа россиян, обозвав их «недоличностями», «завистниками» и «заложниками». Сама Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году на фоне непростых событий.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: SHOT
Читайте также

Привыкшие к богатой жизни родные Пугачевой страдают от нищеты: невестка Орбакайте зарабатывает на русских
Общество в Башкирии
Привыкшие к богатой жизни родные Пугачевой страдают от нищеты: невестка Орбакайте зарабатывает на русских
Всю жизнь о ней мечтаю: Александр Буйнов сделал неожиданное признание о планах на Пугачеву
Это интересно
Всю жизнь о ней мечтаю: Александр Буйнов сделал неожиданное признание о планах на Пугачеву
Татьяна Лазарева заявила о желании вернуться в Россию
Общество в Башкирии
Татьяна Лазарева заявила о желании вернуться в Россию
Глава Башкирии извинился перед жителями из-за дороги в Кузнецовском затоне
Экономика в Башкирии
Глава Башкирии извинился перед жителями из-за дороги в Кузнецовском затоне


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok