Зима возвращается: Башкирию настигнут мороз и снегопады
23:34, 06 мар 2024
Башкирия неожиданно окунется в объятия зимы. Синоптики республики прогнозируют на 7 марта осадки и значительное понижение температуры.
Небо над регионом затянет облачный покров, но местами будут наблюдаться прояснения. Ночью в некоторых районах выпадет небольшой снег, однако днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть с севера, а затем сменит направление на западное, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду.
Столбики термометров в ночное время опустятся до -17…-22°C, местами похолодает до -12…-17°C, а в некоторых северо-восточных районах мороз может достичь -27°C. Днем же температура воздуха повысится, составив -3…-8°C, местами -13°C.
Автор: Семен Подгорный
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