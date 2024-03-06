Зима возвращается: Башкирию настигнут мороз и снегопады

23:34, 06 мар 2024

Башкирия неожиданно окунется в объятия зимы. Синоптики республики прогнозируют на 7 марта осадки и значительное понижение температуры.

Небо над регионом затянет облачный покров, но местами будут наблюдаться прояснения. Ночью в некоторых районах выпадет небольшой снег, однако днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть с севера, а затем сменит направление на западное, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду.

Столбики термометров в ночное время опустятся до -17…-22°C, местами похолодает до -12…-17°C, а в некоторых северо-восточных районах мороз может достичь -27°C. Днем же температура воздуха повысится, составив -3…-8°C, местами -13°C.

Автор: Семен Подгорный