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Весенний комплимент: уфимки получат цветочные сюрпризы в День 8 Марта

Весенний комплимент: уфимки получат цветочные сюрпризы в День 8 Марта

09:28, 07 мар 2024

В преддверии Международного женского дня в Уфе стартует очаровательная акция, призванная дарить улыбки и весеннее настроение прекрасным дамам. 7 и 8 марта пассажирок общественного транспорта ждёт приятный сюрприз: в честь праздника они получат букеты цветов!

Праздничные автобусы будут курсировать по маршруту №51. Узнать их можно будет по яркой оклейке в зоне входных групп, а также по трансляции тематических баннеров на мультимедийных экранах.

Стоит отметить, что подобная акция станет настоящим подарком не только для жительниц Уфы, но и для женщин в других городах России. Калуга, Волгоград, Астрахань, Курск – список городов, где представительницы прекрасного пола получат цветочные комплименты в День 8 Марта, далеко не полный.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа
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