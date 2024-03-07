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В Башкирии некоторым пенсионерам могут прибавить к пенсии по 26 000 рублей

В Башкирии некоторым пенсионерам могут прибавить к пенсии по 26 000 рублей

11:23, 07 мар 2024

В Башкирии может произойти существенное улучшение материального положения пенсионеров, проработавших более трех десятилетий. Это станет возможным в случае одобрения Государственной Думой РФ нового масштабного законопроекта, направленного на повышение уровня жизни граждан пенсионного возраста с большим трудовым стажем.

Согласно инициативе, вынесенной на рассмотрение правительства и парламента, предлагается ввести особый механизм социальной надбавки к страховым пенсиям по старости. Ее размер может составить двукратную величину установленного прожиточного минимума для пенсионеров. Это означает, что при нынешнем прожиточном минимуме в 13 200 рублей, дополнительная выплата достигнет внушительной суммы в 26 400 рублей ежемесячно.

Нововведение предусматривает особые условия для тех граждан, чей трудовой стаж превышает 30 лет непрерывного стажа. По мнению инициаторов законопроекта, такие пенсионеры заслуживают гарантированного права на достойный уровень жизни и заслуженное вознаграждение за многолетний добросовестный труд. Источником финансирования предлагаемых доплат станут средства федерального бюджета.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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