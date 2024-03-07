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В магазинах Уфы начали продавать шоколад с изображением Радия Хабирова

В магазинах Уфы начали продавать шоколад с изображением Радия Хабирова

19:33, 07 мар 2024

В городе Уфе, на прилавках местных магазинов появился необычный сувенир — шоколадная плитка с изображением главы Башкирии Радия Хабирова. Согласно информации, полученной от заместителя директора Центра развития туризма РБ А. Идельбаева, шоколад производят в городе Стерлитамаке из сырья, закупленного в Венесуэле.

Плитка шоколада весом 38 грамм стоит 200 рублей. На оберточной бумаге размещена фотография, на которой Радий Хабиров запечатлен обнимающим своего младшего сына Тимера. Кроме того, шоколаду присвоено собственное название «Атай», что с башкирского языка переводится как «Отец».

Ряд экспертов отметили, что выпуск такого необычного сувенира является маркетинговым ходом для повышения узнаваемости региона за его пределами. Планируется, что шоколад с изображением главы Башкортостана будет продаваться в турцентрах РБ, что позволит гостям республики приобрести его в качестве сувенира.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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