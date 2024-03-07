Погода 8 марта преподнесет жителям Башкирии не весенний сюрприз

23:00, 07 мар 2024

Праздничное настроение в Башкирии может омрачить морозная погода. Синоптики прогнозируют, что Международный женский день не станет предвестником весны. 8 марта жителям республики стоит приготовиться к настоящей зимней сказке: небольшому снегу и крепким морозам.

Столбик термометра в ночное время опустится до -11°C, а при прояснениях и вовсе до -26°C. Днем же температура будет колебаться в пределах -4°C…-9°C.

Любителям долгих прогулок на свежем воздухе стоит облачиться в тёплые пуховики, шапки и варежки. Не стоит забывать и о солнцезащитных очках, ведь морозная погода часто сопровождается ярким солнцем.

Суббота, 9 марта, не принесет существенных изменений. Погода останется морозной, но днем станет немного теплее: -3°C…-8°C.

Автор: Семен Подгорный