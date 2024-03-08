Теперь бесплатно: пенсионеров старше 55 лет ждет сюрприз

11:33, 08 мар 2024

Представьте себе университет, где вместо хмурых студентов — энергичные пенсионеры, жаждущие знаний и новых горизонтов. Это не фантастика, а реальность — в рамках нового проекта стартует уникальная образовательная программа для людей старшего возраста.

«Это не просто курсы, а настоящий университет для пенсионеров», — говорит Анастасия Киреева, специалист по пенсионным вопросам. «Мы хотим помочь людям старше 55 лет раскрыть свой потенциал, обрести новые знания и навыки, а главное — почувствовать вкус к жизни.»

Программа обучения поражает своим разнообразием: от изучения иностранных языков и финансовой грамотности до освоения востребованных профессий, таких как дизайн, медицина, журналистика и психология. Каждый пенсионер сможет найти что-то для себя, ведь обучение будет проходить в удобное для него время.

Запись на курсы стартовала уже 29 февраля, а само обучение продлится до конца весны. Это не просто шанс расширить кругозор, но и возможность пережить настоящий культурный и интеллектуальный подъем, обрести новых друзей и единомышленников.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru