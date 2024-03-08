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Пенсионеры удивлены: в апреле 2024 года пенсии изменятся

Пенсионеры удивлены: в апреле 2024 года пенсии изменятся

11:38, 08 мар 2024

Начиная с апреля миллионы россиян, получающих социальные пенсии, могут вздохнуть с облегчением. Правительство анонсировало долгожданную индексацию, которая затронет более 4 миллионов человек.

Кому повезет?

В первую очередь, прибавку получат те, кто не смог накопить достаточный стаж для получения страховой пенсии. Это инвалиды, дети-инвалиды, потерявшие кормильца, а также лица, достигшие 80-летнего возраста.

На сколько вырастут выплаты?

Индексация социальных пенсий будет привязана к росту прожиточного минимума пенсионеров за 2023 год. В среднем по стране он составляет 13 290 рублей, но может отличаться в зависимости от региона.

Что это значит?

Если пенсия человека ниже прожиточного минимума, ему будет положена доплата. С 1 апреля эта доплата увеличится на 7,5%.

Кто еще получит прибавку?

Помимо социальных пенсий, индексация 7,5% коснется:

  • Военнослужащих и добровольцев, получивших инвалидность из-за военной травмы.
  • Участников ВОВ.
  • Пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.

А работающие пенсионеры?

К сожалению, работающие пенсионеры в очередной раз останутся без индексации. Это правило действует с 2016 года, и пока его отмена не предвидится.

Сколько денег потребуется?

На индексацию социальных пенсий из бюджета Соцфонда выделено почти 37,5 миллиарда рублей.

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Автор: Семен Подгорный
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