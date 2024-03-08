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Все полностью отменят и запретят: власти подготовили для всех пенсионеров неожиданный сюрприз

Все полностью отменят и запретят: власти подготовили для всех пенсионеров неожиданный сюрприз

11:55, 08 мар 2024

Пенсионный возраст – это не только время заслуженного отдыха, но и период, когда забота о себе становится особенно важной. Государство, осознавая это, старается всячески поддерживать своих пожилых граждан, предоставляя им различные льготы. Одной из самых приятных новостей стало освобождение многих пенсионеров от оплаты капитального ремонта.

Согласно новому закону, пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, могут рассчитывать на 50%-ную скидку на взносы за капремонт. Но это еще не все! Для тех, кто перешагнул 80-летний рубеж, предусмотрена еще более щедрая мера – полное освобождение от этой обязанности.

Конечно, как и в любом деле, здесь есть свои нюансы. Льгота распространяется только на одиноких пенсионеров или семьи, где все члены являются неработающими пенсионерами. Кроме того, она действует только на определенную площадь жилья, установленную в каждом регионе. Например, в Москве норматив составляет 33 квадратных метра на человека, а для семьи из двух человек – 42 квадратных метра.

Но даже если площадь вашей квартиры превышает установленный лимит, не стоит расстраиваться. Льгота будет применена к той части площади, которая не выходит за рамки норматива. Это означает, что вы сможете сохранить свои сбережения и получить помощь в содержании своего жилья.

Помимо скидок на капремонт, пенсионерам положены и другие льготы, такие как скидки на транспорт, ЖКХ, лекарства. Государство заботится о своих пожилых гражданах и старается сделать их жизнь комфортнее и благополучнее.

Теперь бесплатно: пенсионеров старше 55 лет ждет сюрприз Теперь бесплатно: пенсионеров старше 55 лет ждет сюрприз
Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: пенсионеры
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