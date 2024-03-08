Как родителям каждый месяц получать от государства больше 1000 рублей

12:10, 08 мар 2024

В конце февраля 2024 года Владимир Путин выступил с очередным Посланием, в котором озвучил предложение об увеличении налоговых вычетов на детей. Эта мера направлена на повышение уровня жизни семей с детьми, облегчение финансового бремени родителей. По действующим правилам, работающие официально родители могут получать стандартный налоговый вычет на первого и второго ребенка в размере 1400 рублей, а на третьего и последующих детей – 3000 рублей ежемесячно.

Однако грядут изменения, которые значительно увеличат размер господдержки. Согласно инициативе Президента, налоговые вычеты на второго, третьего и последующих детей будут удвоены. Это означает, что родители смогут получать дополнительные средства в размере 2800 рублей на второго ребенка и 6000 рублей на третьего и каждого последующего. Такая мера окажет существенную помощь многодетным семьям и позволит несколько облегчить финансовое бремя.

Важно отметить, что оформить налоговый вычет на детей можно уже сейчас по действующим правилам. Для этого необходимо заполнить заявление у своего работодателя, который выступает в роли налогового агента. После подачи заявления вычет будет предоставляться автоматически каждый месяц путем уменьшения суммы подоходного налога, уплачиваемого в бюджет. Таким образом, родители будут получать большую сумму «на руки».

Тем не менее, существуют определенные ограничения. Налоговый вычет предоставляется только при условии, что годовой доход родителя не превышает 350 тысяч рублей (эта планка также планируется повысить до 450 тысяч рублей). Кроме того, вычет не может быть больше суммы уплаченного подоходного налога, который составляет 13% от дохода. Поэтому, даже при наличии нескольких детей, размер вычета ограничен фактически уплаченным налогом.

Автор: Семен Подгорный