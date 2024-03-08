«Была четвертая в списке»: Анвар Нургалиев рассказал, как познакомился с будущей женой
21:14, 08 мар 2024
Порой судьбоносные встречи случаются совершенно непредсказуемо и неожиданно. Именно так зародился многолетний роман, переросший в крепкий брачный союз, легендарного башкирского певца Анвара Нургалиева с его нынешней супругой Ириной. В откровенном интервью артист поделился историей зарождения отношений с избранницей.
Все началось в середине 90-х, когда волею случая молодой Нургалиев со своим армейским приятелем оказались в общежитии благодаря давним приятельским отношениям певца с комендантом заведения. Пройдя внутрь, парни невольно привлекли внимание группы девушек, столпившихся у входа. Им преградили путь, и эта несправедливость вызвала возмущение у одной из них — будущей возлюбленной знаменитого артиста.
Эта ситуация привлекла внимание молодого человека. Он попросил вахтера разрешить девушкам пройти. Так случайно завязалось их первое знакомство. Спустя пару дней Анвар назначил Ирине свидание, хотя параллельно ходил на прогулки еще с несколькими представительницами прекрасного пола.
Со временем крепкая дружба между Анваром и Ириной переросла в нечто большее — счастливую семейную жизнь, подаренную им двумя прекрасными детьми — сыном и дочерью. Несмотря на яркий талант своей супруги, обладающей красивым голосом, Нургалиев не настаивает на ее музыкальной карьере, лишь рекомендуя жене при желании брать уроки вокала.