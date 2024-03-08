Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

«Была четвертая в списке»: Анвар Нургалиев рассказал, как познакомился с будущей женой

«Была четвертая в списке»: Анвар Нургалиев рассказал, как познакомился с будущей женой

21:14, 08 мар 2024

Порой судьбоносные встречи случаются совершенно непредсказуемо и неожиданно. Именно так зародился многолетний роман, переросший в крепкий брачный союз, легендарного башкирского певца Анвара Нургалиева с его нынешней супругой Ириной. В откровенном интервью артист поделился историей зарождения отношений с избранницей.

Все началось в середине 90-х, когда волею случая молодой Нургалиев со своим армейским приятелем оказались в общежитии благодаря давним приятельским отношениям певца с комендантом заведения. Пройдя внутрь, парни невольно привлекли внимание группы девушек, столпившихся у входа. Им преградили путь, и эта несправедливость вызвала возмущение у одной из них — будущей возлюбленной знаменитого артиста.
«Тогда праздновался День Победы, — рассказывает Нургалиев. — Мы заходим, а у дверей стоят девчонки — три или четыре девушки, их не пропускают. Одна из них, Ирина, пришла навестить подругу, обучавшуюся на отделении фортепиано. Увидев, что нас свободно впустили, она с негодованием бросила: «Вот хулиганов пропускают, а девушек — нет!»

Эта ситуация привлекла внимание молодого человека. Он попросил вахтера разрешить девушкам пройти. Так случайно завязалось их первое знакомство. Спустя пару дней Анвар назначил Ирине свидание, хотя параллельно ходил на прогулки еще с несколькими представительницами прекрасного пола.

«Я был тогда молод, по-юношески увлекался то одной, то другой девушкой, — признается музыкант. — Ирине я назначил встречу через два дня. Сначала прогулялся с одной, потом с другой. А затем дошла очередь и до нее. Я пришел к ней с розочкой, правда, немного опоздал. Вот так и завязалось наше знакомство, которое переросло в 5-летнюю дружбу».

Со временем крепкая дружба между Анваром и Ириной переросла в нечто большее — счастливую семейную жизнь, подаренную им двумя прекрасными детьми — сыном и дочерью. Несмотря на яркий талант своей супруги, обладающей красивым голосом, Нургалиев не настаивает на ее музыкальной карьере, лишь рекомендуя жене при желании брать уроки вокала.

Друг в беде не бросит: певец из Башкирии Анвар Нургалиев собирает средства для отца, воспитывающего в одиночку детей Друг в беде не бросит: певец из Башкирии Анвар Нургалиев собирает средства для отца, воспитывающего в одиночку детей
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео интервью с Розой Хузиной
Читайте также

Друг в беде не бросит: певец из Башкирии Анвар Нургалиев собирает средства для отца, воспитывающего в одиночку детей
Общество в Башкирии
Друг в беде не бросит: певец из Башкирии Анвар Нургалиев собирает средства для отца, воспитывающего в одиночку детей
Глава Башкирии включил в состав Совета по вопросам культуры и искусства Анвара Нургалиева
Культура в Башкирии
Глава Башкирии включил в состав Совета по вопросам культуры и искусства Анвара Нургалиева
Певец из Башкирии Анвар Нургалиев посвятил песню погибшей племяннице Диане Сафаровой
Общество в Башкирии
Певец из Башкирии Анвар Нургалиев посвятил песню погибшей племяннице Диане Сафаровой
В Башкирии полицейские нашли вероятного участника ДТП, в котором погибла Диана Сафарова
Происшествия в Башкирии
В Башкирии полицейские нашли вероятного участника ДТП, в котором погибла Диана Сафарова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok