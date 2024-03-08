Зима не сдается: после праздников в Башкирии ожидается нетипичная для марта погода

21:24, 08 мар 2024

Весеннее тепло в Башкирии оказалось обманчивым. После праздничных выходных жителей республики ждет резкое изменение погоды: синоптики прогнозируют похолодание и снегопады.

Согласно данным Гидрометцентра России, уже 10 марта столбик термометра опустится до -15°C ночью. Днем 11 марта температура будет держаться в районе -2…-3°C, но к вечеру похолодает до -7°C. Ночью с 11 на 12 марта ожидается мороз до -19°C, а 12 марта днем столбик термометра не поднимется выше -9°C. Лишь 13 марта воздух немного прогреется до -5°C.

Помимо морозов, в Башкирии прогнозируются снегопады. Осадки вероятны днем 9, 11 и 12 марта, а также в ночные часы с 9 на 10, с 10 на 11 и с 12 на 13 марта. Ветер будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду.

Автор: Семен Подгорный