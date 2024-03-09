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Скандальный наряд певца Александра Серова взорвал соцсети: публика смутилась

Скандальный наряд певца Александра Серова взорвал соцсети: публика смутилась

12:49, 09 мар 2024

Поклонники российского певца Александра Серова обсуждают его недавний концерт, на котором артист появился в провокационном сценическом костюме. Внимание публики было неизбежно отвлечено от потрясающего вокального мастерства маэстро на откровенно обтягивающие брюки, чересчур облегающие его фигуру.

Разочарованные зрители не скупились на критику, выливая свои эмоции в социальных сетях. Подписчики отмечали излишнюю облегающую форму костюма, бестактно подчеркивающую все изгибы телосложения Серова. «Такие узкие брюки никак не вяжутся с образом артиста его уровня», — сетовали комментаторы.

Многие обвиняли Серова в неуместной демонстрации интимных областей, утверждая, что внимание было отвлечено от самого выступления. «Все взгляды были прикованы не к его невероятному голосу, а к нескромной выпуклости в паховой зоне», — резюмировали разгневанные поклонники.

В свою защиту зрители остроумно перефразировали его хит «О, как мне быть, штаны бы надо мне сменить», «Как быть, как быть? Может, попробовать трусы поносить». Несмотря на едкие комментарии, опытный артист остается кумиром миллионов за свою многолетнюю карьеру.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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