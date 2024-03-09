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«Запустил в космос»: Тимати подарил возлюбленной на 8 Марта дорогущий подарок — девушка ответила восторженным признанием

«Запустил в космос»: Тимати подарил возлюбленной на 8 Марта дорогущий подарок — девушка ответила восторженным признанием

18:15, 09 мар 2024

Популярный рэп-исполнитель Тимур Юнусов, известный стране под сценическим псевдонимом Тимати, решил вновь продемонстрировать глубину своих чувств, преподнеся своей избраннице роскошный презент.

Объектом его безграничной любви и великодушия стала модель Валентина Иванова, с которой артист неразлучен вот уже около года. Осенью, в день ее рождения, Тимати подарил возлюбленной шикарный автомобиль, заставив ее сердце биться чаще. Однако, по всей видимости, это было лишь прелюдией к более грандиозному сюрпризу.

В преддверии Международного женского дня Валентина, вероятно, ожидала более скромного знака внимания. Однако избранник решил вновь поразить ее воображение, преподнеся поистине царский дар. Новым приобретением Ивановой стал роскошный Mercedes-Benz G-класса, стоимость которого составляет баснословные 30 миллионов рублей.

Переполненная эмоциями, Валентина не смогла сдержать восторга и поспешила поделиться радостной новостью со своими подписчиками в социальных сетях. "Такого подарка на 8 марта у меня еще не было. Спасибо, любовь моя, ты вновь запустил меня в космос", - с трепетом написала она, запечатлев себя на фоне нового автомобильного чуда.

В прошлом году, отмечая свой день рождения, Валентина сообщила, что ей исполнилось 20 лет. Но, как выяснили бдительные журналисты, изучив ее вузовские документы и регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, на самом деле модель старше указанного возраста ровно на десять лет.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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