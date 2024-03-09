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«Нужно избавиться от клеща!»: Ксения Собчак объявила войну НТВ, назвав канал паразитом, пьющим её кровь

«Нужно избавиться от клеща!»: Ксения Собчак объявила войну НТВ, назвав канал паразитом, пьющим её кровь

18:39, 09 мар 2024

В своих социальных сетях известная журналистка Ксения Собчак разразилась гневной тирадой в адрес телеканала НТВ. Поводом для этого послужили два документальных фильма о ней, выпущенных каналом в последнее время. Собчак обвиняет НТВ в манипулировании фактами и вырывании слов из контекста, что, по ее мнению, искажает смысл ее высказываний.

«Если вы обнаружили на своем теле клеща, от него нужно избавиться как можно быстрее», — приводит Собчак меткую метафору. — «Он может быть безвредным, но тем не менее он будет пить вашу кровь, вы должны это понимать».

Журналистка не скрывает своего негодования: «НТВ, словно паразитический клещ, присосался ко мне и высасывает жизненные соки». Она уверена, что авторы фильмов сознательно искажают ее слова, монтируя их таким образом, чтобы придать им желаемый смысл.

Собчак не намерена мириться с подобной ситуацией. Она настроена решительно:

«Если этот клещ — телекомпания НТВ, придется повозиться». Журналистка не уточняет, какие именно меры она предпримет, но обещает, что «будет биться до конца».
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Автор: Семен Подгорный
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