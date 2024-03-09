Траур в мире индийского кино: известные актрисы-сестры Сохи скончались в больнице с разницей в несколько часов, брат раскрыл причину их смерти

18:54, 09 мар 2024

Индийская киноиндустрия в глубоком трауре: 7 и 8 марта 2024 года скончались две родные сестры, талантливые актрисы Амандип и Долли Сохи. Обе находились на лечении в больнице Apollo в Нью-Мумбаи, но не смогли побороть свои недуги.

Амандип, известная по роли в сериале «Бадтамиз Дил», ушла из жизни 7 марта. 30-летняя актриса скончалась от осложнений, вызванных болезнью печени.

Её сестра Долли, на протяжении 4 лет боровшаяся с раком шейки матки, не смогла одолеть коварную болезнь и скончалась утром следующего дня, 8 марта. Она запомнилась зрителям по ролям в таких проектах, как «Лишь ты — моя любимая», «Женская доля» и «Королева Джханси: Отважная и воинственная».

«Мы опустошены», — с дрожью в голосе сообщил брат актрис, выражая от имени семьи всю глубину их горя.

Автор: Семен Подгорный

Фото: indianexpress.com