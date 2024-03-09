Траур в мире индийского кино: известные актрисы-сестры Сохи скончались в больнице с разницей в несколько часов, брат раскрыл причину их смерти
18:54, 09 мар 2024
Индийская киноиндустрия в глубоком трауре: 7 и 8 марта 2024 года скончались две родные сестры, талантливые актрисы Амандип и Долли Сохи. Обе находились на лечении в больнице Apollo в Нью-Мумбаи, но не смогли побороть свои недуги.
Амандип, известная по роли в сериале «Бадтамиз Дил», ушла из жизни 7 марта. 30-летняя актриса скончалась от осложнений, вызванных болезнью печени.
Её сестра Долли, на протяжении 4 лет боровшаяся с раком шейки матки, не смогла одолеть коварную болезнь и скончалась утром следующего дня, 8 марта. Она запомнилась зрителям по ролям в таких проектах, как «Лишь ты — моя любимая», «Женская доля» и «Королева Джханси: Отважная и воинственная».
«Мы опустошены», — с дрожью в голосе сообщил брат актрис, выражая от имени семьи всю глубину их горя.
Автор: Семен Подгорный
Фото: indianexpress.com
Читайте также
Общество в Башкирии / Это интересно
Легендарные советские актрисы в детстве и в возрасте | фото
Общество в Башкирии
Ушла из жизни худрук театра «Современник» Галина Волчек
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии две сестры найдены у подножия скалы: одна погибла
Общество в Башкирии
В Башкирии умерла пожилая женщина, несколько часов пролежавшая на полу горбольницы