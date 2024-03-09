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«Вылитая мама»: 5-летняя Мила Чернышева поразила фанатов сходством с Анастасией Заворотнюк

«Вылитая мама»: 5-летняя Мила Чернышева поразила фанатов сходством с Анастасией Заворотнюк

19:23, 09 мар 2024

Маленькая Мила Чернышева, дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, стала звездой недавнего утренника в детском саду. Ее старшая сестра Анна поделилась трогательным видео в социальных сетях, раскрыв завесу над этим волшебным моментом.

На записи юная Мила, облаченная в нежно-сиреневый наряд, кружится в хороводе со своими сверстниками, исполняя песенку из инсценировки всем известной сказки «Волк и семеро козлят». Ее непосредственность и очарование заворожили зрителей.

Поклонники Анастасии Заворотнюк, пережившей тяжелую борьбу с агрессивной формой рака мозга, глиобластомой, после рождения Милы в 2018 году, были тронуты до глубины души. В комментариях они отмечали поразительное сходство дочери с матерью, особенно ее большие выразительные глаза. Однако некоторые также заметили черты отца Милы, фигуриста Петра Чернышева, проглядывающие в ее мимике.

Это видео стало лучиком света в непростом периоде жизни семьи Заворотнюк. Подписчики Анны были единодушны в своих восторгах, называя Милу «очаровательной» и «маленьким чудом».

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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