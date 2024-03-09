Зима возвращается: Башкирию накроют снегопады и мороз

22:14, 09 мар 2024

Вместо долгожданного весеннего тепла 10 марта Башкирию накроют зимние морозы. Синоптики прогнозируют резкое похолодание и снегопады, омрачая последний день длинных выходных.

Облачная погода с прояснениями станет фоном для снегопадов, которые пройдут по всей территории региона. Ночью в некоторых районах ожидается умеренный снегопад, а западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Столбики термометров опустятся до -10…-15°C ночью, а при прояснениях мороз может усилиться до -17…-22°C. Днем же температура воздуха будет колебаться в пределах от -3 до -8°C.

МЧС Башкирии предупреждает о возможном ухудшении видимости на дорогах до 1-2 километров из-за снегопадов.

Автор: Семен Подгорный