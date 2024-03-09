«В вашей воле меня презреньем наказать»: опальный Киркоров эпатирует публику стихами Пушкина и ест бутербродом прямо у нее перед носом. Что происходит?
22:54, 09 мар 2024
«В вашей воле меня презреньем наказать»: именно эти строки из «Евгения Онегина» прозвучали на съемочной площадке нового юмористического шоу «Звезды». И произнес их не кто иной, как сам Филипп Киркоров, известный своей эпатажностью и неординарными выходками.
Шоу «Звезды» — это совместный проект НТВ и «VK Видео», где участники борются за звание самого смешного артиста.
На этот раз король российской эстрады предстал перед зрителями в непривычном амплуа. Он не только демонстрировал свой талант комика, но и без стеснения иронизировал над собой, рассказывая забавные истории из своей жизни.
Подобный перформанс не остался незамеченным. Зрители с восторгом приняли смелые откровения певца, одарив его бурными овациями.
Стоит отметить, что Киркоров не только блистал остроумием, но и был единственным из участников шоу, кто настоял на репетиции перед съемкой.
В чем же причина такого заявления? Опасения певца или же пророчество? Ответы на эти вопросы остаются загадкой.
Но одно можно сказать с уверенностью: Филипп Киркоров в очередной раз доказал, что он не боится ломать шаблоны и эпатировать публику.