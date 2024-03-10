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Долгожданная возможность для российских женщин выйти на пенсию раньше срока: что для этого нужно

Долгожданная возможность для российских женщин выйти на пенсию раньше срока: что для этого нужно

11:27, 10 мар 2024

Согласно информации, предоставленной Социальным фондом РФ, в 2024 году женщины, родившиеся в 1967 году и имеющие трудовой стаж не менее 37 лет, получили право выйти на заслуженную пенсию на два года раньше установленного возраста - в 58 лет.

Это стало возможным благодаря их длительному и непрерывному трудовому стажу, который позволяет им воспользоваться данной льготой.

При подсчете стажа учитываются периоды официального трудоустройства, за вычетом времени, потраченного на уход за детьми. Данная мера призвана обеспечить справедливость и уважение к материнскому труду, который также является неотъемлемой частью жизненного пути многих женщин.

Узнать точную информацию о своем трудовом стаже и праве на досрочный выход на пенсию можно, получив выписку о состоянии индивидуального лицевого счета на портале Государственных услуг. Этот простой и удобный способ позволит каждой женщине оценить свои перспективы и спланировать дальнейшие шаги.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсия
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