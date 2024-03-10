Не индексация, а перерасчет: пенсионерам рассказали о нюансах увеличения выплат в 2024 году – кого ждут сюрпризы

11:52, 10 мар 2024

2024 год принес пенсионерам не только плановую индексацию, но и новые возможности для перерасчета выплат. Юрист Ирина Сивакова в своем Telegram-канале «Юридические тонкости» перечислила пять случаев, когда пожилые люди могут рассчитывать на приятный сюрприз от государства.

Дополнительный стаж или заработок до 2002 года

Если у вас есть документы, подтверждающие стаж или более высокую зарплату до 2002 года, не стесняйтесь подавать их в Социальный фонд России. Это поможет увеличить сумму пенсионных выплат.

Особая лазейка для женщин: если вам не хватает 5 лет подряд с высоким заработком до 2002 года для максимального коэффициента 1,2, вы можете заменить месяцы декретного отпуска на периоды работы до или после него.

Пенсия ниже прожиточного минимума

Переход с пенсии по потере кормильца на свою пенсию

Неработающие пенсионеры, чья пенсия не дотягивает до регионального прожиточного минимума, могут получить социальную доплату. Для этого нужно обратиться в Социальный фонд России.

Если пенсия по потере кормильца стала менее выгодной, чем ваша собственная пенсия по старости или инвалидности, вы можете вернуться к ней. Для этого нужно написать заявление в Социальный фонд России.

Северный стаж

Граждане, выработавшие 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных к нему районах, имеют право на перерасчет пенсии с учетом «северных» коэффициентов.

Появление иждивенца

Пенсионеры, у которых появился иждивенец до 18 лет (или до 23 лет, если он очно учится), могут получить надбавку к пенсии в размере 2711 рублей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru