Не индексация, а перерасчет: пенсионерам рассказали о нюансах увеличения выплат в 2024 году – кого ждут сюрпризы
11:52, 10 мар 2024
2024 год принес пенсионерам не только плановую индексацию, но и новые возможности для перерасчета выплат. Юрист Ирина Сивакова в своем Telegram-канале «Юридические тонкости» перечислила пять случаев, когда пожилые люди могут рассчитывать на приятный сюрприз от государства.
Дополнительный стаж или заработок до 2002 года
Если у вас есть документы, подтверждающие стаж или более высокую зарплату до 2002 года, не стесняйтесь подавать их в Социальный фонд России. Это поможет увеличить сумму пенсионных выплат.
Особая лазейка для женщин: если вам не хватает 5 лет подряд с высоким заработком до 2002 года для максимального коэффициента 1,2, вы можете заменить месяцы декретного отпуска на периоды работы до или после него.
Пенсия ниже прожиточного минимума
Неработающие пенсионеры, чья пенсия не дотягивает до регионального прожиточного минимума, могут получить социальную доплату. Для этого нужно обратиться в Социальный фонд России.
Переход с пенсии по потере кормильца на свою пенсию
Если пенсия по потере кормильца стала менее выгодной, чем ваша собственная пенсия по старости или инвалидности, вы можете вернуться к ней. Для этого нужно написать заявление в Социальный фонд России.
Северный стаж
Граждане, выработавшие 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных к нему районах, имеют право на перерасчет пенсии с учетом «северных» коэффициентов.
Появление иждивенца
Пенсионеры, у которых появился иждивенец до 18 лет (или до 23 лет, если он очно учится), могут получить надбавку к пенсии в размере 2711 рублей.