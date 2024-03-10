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Регина Тодоренко и Влад Топалов: «Мы ненавидим друг друга». Как звездная пара справляется с ежедневными конфликтами – секрет раскрыт

Регина Тодоренко и Влад Топалов: «Мы ненавидим друг друга». Как звездная пара справляется с ежедневными конфликтами – секрет раскрыт

12:19, 10 мар 2024

Словно герои мексиканского сериала, Регина Тодоренко и Влад Топалов проживают свою семейную жизнь на пике эмоций. Пять лет брака, двое очаровательных сыновей — и ежедневные кризисы, граничащие с «ненавистью». Как же этой звездной паре удается не только сохранять, но и укреплять свой союз?

В интервью «Пятому каналу» Регина откровенно делится секретом их «мексиканских отношений». Оказывается, за пылкими ссорами, порой доходящими до «точки кипения», всегда следует примирение. И рецепт этого «чуда» прост — вспомнить, что вы «в одной команде», а не враги.

Путь к этому осознанию был непростым. Не раз пара обращалась за помощью к психологу, училась гасить «цунами конфликтов», бушующих в их темпераментном тандеме.

Сегодня Регина и Влад с улыбкой вспоминают о своих «разборках». Ведь именно эти штормы, по их мнению, закаляют чувства, делая их союз еще крепче.

«Ненависть» в их понимании — не разрушительная сила, а лишь оборотная сторона пылкой любви, которая пылает в их сердцах, не угасая ни на день.

Стоит ли говорить, что история этой звездной пары — не просто пример «идеальных отношений». Это история о том, как два человека, не боясь штормов, плывут по волнам жизни, крепко держась за руки.

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Автор: Семен Подгорный
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