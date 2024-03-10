«Очень сильно пугает»: певец Ришат Тухватуллин прокомментировал происшествие в его гримерке во время выступления в Уфе

18:13, 10 мар 2024

Выступление известного башкирского исполнителя Ришата Тухватуллина в Уфе омрачилось тревожным происшествием. В ночь после концерта неизвестные проникли в гримерные комнаты артиста, нарушив покой и безопасность закулисного пространства. Сам Тухватуллин с недоумением отреагировал на этот инцидент, поделившись своими эмоциями и опасениями.

«С одной стороны, неприятно осознавать вторжение в твое личное пространство, — заявил певец. — Но главное, что концерт прошел успешно, а ценные вещи остались невредимыми».

Тухватуллин отметил, что хоть и были похищены некоторые мелочи, сам факт взлома гримерки кажется ему крайне странным и необъяснимым.

Особую тревогу у артиста вызвало обнаружение иглы на месте происшествия.

«Это действительно меня насторожило и сильно испугало, — признался Ришат. — Нет никакой внятной логики в этих действиях».

Часть общественности заподозрила певца в попытке нагнать хайп на данном инциденте. Однако Тухватуллин решительно опроверг эти домыслы, заявив, что за долгие годы творчества всегда сохранял безупречную репутацию и никогда не позволял себе подобных постановочных акций.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети