Зима не сдается: Башкирию ждут морозные качели

20:51, 10 мар 2024

Весеннее тепло в Башкирии оказалось обманчивым. После праздничных оттепелей жителей республики ждёт новая встреча с морозами. Синоптики Башгидромета прогнозируют резкие перепады температуры воздуха в начале новой рабочей недели.

В понедельник, 11 марта, осадков практически не ожидается, лишь местами возможен небольшой снег. Подует западный умеренный ветер. Ночью столбик термометра опустится до -13...-18°C, а при прояснениях до -23°C. Днём воздух прогреется лишь до -5...-10°C.

Вторник, 12 марта, принесёт ещё более морозную ночь: температура воздуха опустится до -15...-20°C, местами до -25°C. Днём же станет немного теплее, -5...-10°C.

Автор: Семен Подгорный