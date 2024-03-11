Выплатят даже безработным: пожилые россияне смогут получить по 10000 рублей
09:12, 11 мар 2024
Приятный сюрприз ожидает пенсионеров, проживших в браке долгие годы. В ряде регионов России стартует программа единовременных выплат в честь золотого юбилея свадьбы.
Щедрый подарок за верность
Эксперты в области пенсионных выплат сообщили о новой мере поддержки: единовременной выплате 10 000 рублей пенсионерам, состоящим в браке 50 лет и более. Эта добрая инициатива не зависит от уровня доходов пенсионеров, что делает ее особенно ценной.
Регионы-участники программы
Многие регионы уже включились в программу. В Белгородской области юбиляры получат единовременно 10 000 рублей. В других регионах, таких как Владимирская и Самарская области, предусмотрены выплаты по 10 000 рублей за каждый 10-летний период после 50-летия совместной жизни. В Калужской области единовременная выплата приурочена к 65-летию брака.
Условия получения
Главное условие – это официально зарегистрированный брак без перерывов. Для получения выплаты потребуется подать заявление в органы социальной защиты или МФЦ.
Начало выплат
С 7 марта стартовало перечисление средств тем, кто получил одобрение в конце февраля. Остальные пенсионеры смогут получить выплату позднее.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
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