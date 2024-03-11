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В Уфе депутата без ног просили выйти из машины, чтобы протереть номера

В Уфе депутата без ног просили выйти из машины, чтобы протереть номера

12:02, 11 мар 2024

Неприятная история произошла с известным депутатом и паралимпийцем Иреком Зариповым в уфимском аэропорту. Возвращаясь домой после очередной поездки, он столкнулся с вопиющим случаем дискриминации.

Ирек Зарипов, четырехкратный чемпион зимних Паралимпийских игр, лишившийся ног в 17-летнем возрасте после трагической аварии, всегда старается вести активную жизнь. Парковка для людей с ограниченными возможностями здоровья — это то, что призвано облегчать жизнь таких людей, как он. Однако именно там Ирек столкнулся с препятствием.

Оператор парковки, не обращая внимания на коляску и уведомление о регистрации авто в базе инвалидов, потребовал от депутата выйти из машины и протереть грязные номера.
«Я ему сказал, что я инвалид на коляске, он сказал — выйдите и протрите номера», — приводит слова Зарипова канал UTV.

Несмотря на абсурдность ситуации, Ирек, не желая омрачать настроение дальнейшим спором, все же вышел из машины. Но тут его ждал новый сюрприз — ни тряпки, ни воды у него с собой не оказалось.

«Вот такой год забот о людях с ОВЗ у нас», — с горечью отметил спортсмен.

Лишь после того, как Ирек продиктовал сотруднику госномер, ему разрешили покинуть злополучную парковку.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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