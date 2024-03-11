Ляйсан Утяшева призналась, что до сих пор переживает большую утрату, поделившись фотографией из детства

18:41, 11 мар 2024

В понедельник, 11 марта, в социальных сетях Ляйсан Утяшевой, известной телеведущей и экс-гимнастки, появились трогательные фотографии с мамой.

Для Ляйсан эта дата омрачена горькой годовщиной — 12 лет назад она потеряла самого близкого человека. В 2012 году мама Ляйсан Зульфия скоропостижно скончалась из-за оторвавшегося тромба.

«12 лет… а время не лечит… Взрослой без мамы… тяжело и очень больно», — с горечью написала Утяшева в соцсетях, сопроводив текст фотографиями, на которых запечатлены светлые моменты, проведенные с мамой.

Стоит отметить, что Ляйсан, будучи уже состоявшейся личностью, мамой двоих детей — сына Роберта и дочери Софии — не перестает остро ощущать потерю.

Публикация вызвала бурю сочувственных комментариев от подписчиков. Фанаты Ляйсан выразили слова поддержки и сопереживания, делясь своими историями потери близких.

Память о маме живет в сердце Ляйсан. Она часто вспоминает ее, публикуя архивные фото и видео, и делится с подписчиками теплыми воспоминаниями.

«Мама, ты мой ангел-хранитель», — такими словами Ляйсан подписала одно из своих фото.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети