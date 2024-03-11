Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Зима не сдается: в Башкирии будет морозно и снежно

Зима не сдается: в Башкирии будет морозно и снежно

18:51, 11 мар 2024

В Башкирии календарная весна никак не может вступить в свои права - морозная погода продолжает царить в регионе. Синоптики Башгидромета обещают, что вторник, 12 марта, не станет исключением.

Ночь будет особенно холодной: столбики термометров опустятся до -12…-17 градусов, а местами мороз может и вовсе окрепнуть до -20…-25 градусов. Днем же температура воздуха будет колебаться в пределах от -4 до -9 градусов.

Умеренный ветер подует с северо-запада, запада.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии ожидается морозная погода с резкими перепадами температур
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается морозная погода с резкими перепадами температур
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
В Башкирии прогнозируются трескучие морозы
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируются трескучие морозы
В Башкирию ворвутся аномальные для февраля морозы
Общество в Башкирии
В Башкирию ворвутся аномальные для февраля морозы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok