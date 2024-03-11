Зима не сдается: в Башкирии будет морозно и снежно

18:51, 11 мар 2024

В Башкирии календарная весна никак не может вступить в свои права - морозная погода продолжает царить в регионе. Синоптики Башгидромета обещают, что вторник, 12 марта, не станет исключением.

Ночь будет особенно холодной: столбики термометров опустятся до -12…-17 градусов, а местами мороз может и вовсе окрепнуть до -20…-25 градусов. Днем же температура воздуха будет колебаться в пределах от -4 до -9 градусов.

Умеренный ветер подует с северо-запада, запада.

Автор: Семен Подгорный