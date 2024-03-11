Никакой пощады: всех пенсионеров ждут большие штрафы за садовую технику

20:08, 11 мар 2024

В скором времени россияне будут больше времени проводить на свежем воздухе, а летом наслаждаться ухоженным садом. Однако не стоит забывать о соседях, которые также жаждут тишины и покоя после трудового дня? Использование шумной садовой техники в неподходящее время может омрачить отношения с близлежащими домовладениями и даже привести к серьёзным штрафам.

В России отсутствует единый федеральный закон, регулирующий допустимые уровни шума, но многие регионы приняли собственные нормативные акты. Так, в Москве действует запрет на шумные работы с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники. В Подмосковье тишина должна соблюдаться с 22:00 до 7:00 по будням и с 23:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни.

Жители, нарушающие установленный режим тишины при использовании газонокосилок, триммеров и прочей садовой техники, рискуют быть оштрафованными на сумму от 1 000 до 3 000 рублей. При повторных нарушениях санкции могут быть ужесточены. Но не только время – решающую роль играет и уровень производимого шума.

Если показатель шума превышает 100 единиц, соседи вправе подать жалобу в надзорные органы, что почти наверняка повлечёт наложение штрафа. Поэтому дачникам следует быть особенно внимательными как к часам тишины, так и к уровню шумового загрязнения от используемой техники.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru