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В Башкирии распространяется фейковый приказ Министра обороны РФ о второй волне мобилизации в марте

В Башкирии распространяется фейковый приказ Министра обороны РФ о второй волне мобилизации в марте

21:20, 11 мар 2024

Социальные сети Башкирии захлестнула волна тревожных сообщений о грядущей второй волне мобилизации, якобы запланированной на 25 марта. В качестве доказательства приводится фото приказа Минобороны РФ № 124 от 6 марта 2024 года. Однако, как выяснилось, эта информация — не более чем фейк, умело сфабрикованный и растиражированный в сети.

Стоит отметить, что подобный «призрак» мобилизации уже бродил по Башкирии прошлой осенью. Тогда фейковый приказ № 463 от 4 сентября 2023 года также сеял панику среди населения. Нынешняя же «утка» отличается лишь увеличенным числом «призывников» — 300 000 вместо 200 000.

«Фейкометы» даже подделали подпись министра обороны РФ Сергея Шойгу, однако их бдительности не хватило — в подделке легко обнаруживаются нестыковки. Распространяется фейк преимущественно в локальных группах социальных сетей, с аккаунтов, имеющих все признаки ботов.

Важно помнить, что мобилизационные мероприятия в России завершились в октябре 2022 года и с тех пор не возобновлялись. На данный момент ряды российской армии пополняются исключительно за счет добровольцев.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация мобилизация фейк
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