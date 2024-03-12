Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной в середине апреля
10:28, 12 мар 2024
10 апреля, в среду, мусульмане Башкирии отметят окончание священного месяца Рамадан, а это значит, что жителей республики ждет не только духовное обновление, но и приятный сюрприз – дополнительный выходной посреди недели.
В преддверии Ураза-байрам, 9 апреля, рабочий день будет сокращен на один час, давая верующим возможность подготовиться к празднику. 10 же числа правоверные мусульмане посетят праздничные богослужения и отведают традиционные угощения.
Стоит отметить, что 10 апреля не будет включено в число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска.
Автор: Семен Подгорный
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