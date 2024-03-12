Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной в середине апреля

Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной в середине апреля

10:28, 12 мар 2024

10 апреля, в среду, мусульмане Башкирии отметят окончание священного месяца Рамадан, а это значит, что жителей республики ждет не только духовное обновление, но и приятный сюрприз – дополнительный выходной посреди недели.

В преддверии Ураза-байрам, 9 апреля, рабочий день будет сокращен на один час, давая верующим возможность подготовиться к празднику. 10 же числа правоверные мусульмане посетят праздничные богослужения и отведают традиционные угощения.

Стоит отметить, что 10 апреля не будет включено в число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска.

Автор: Семен Подгорный
Теги: праздники
Читайте также

Жителей Башкирии в апреле ждет дополнительный выходной
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии в апреле ждет дополнительный выходной
В июле жителей Башкортостана ждет дополнительный выходной
Общество в Башкирии
В июле жителей Башкортостана ждет дополнительный выходной
Глава Башкирии поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Политика в Башкирии
Глава Башкирии поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
13 мая выходной или рабочий день: власти Башкирии дали ответ
Общество в Башкирии
13 мая выходной или рабочий день: власти Башкирии дали ответ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok