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Закон принят: пенсионеров старше 70 лет ожидает сюрприз

Закон принят: пенсионеров старше 70 лет ожидает сюрприз

12:05, 12 мар 2024

Правительство приняло важное решение, направленное на поддержку пенсионеров преклонного возраста. Новые положения, вступившие в силу, призваны снизить финансовую нагрузку, связанную с оплатой капитального ремонта жилых помещений.

Согласно внесенным изменениям, одинокие пенсионеры или семьи, состоящие исключительно из неработающих пенсионеров, могут претендовать на льготы при уплате взносов за капитальный ремонт жилья. Достигнув 70-летнего рубежа, они получат право на 50-процентную скидку на эти обязательные платежи. Но еще более значительная поддержка ожидает тех, кто перешагнул 80-летний возраст – для них затраты на капитальный ремонт будут полностью компенсированы государством.

Однако следует учитывать некоторые ограничения, сопровождающие эту льготу. Компенсация распространяется только на определенную площадь жилого помещения, устанавливаемую региональными нормативами. К примеру, в столичном регионе этот лимит составляет 33 квадратных метра на одного человека и 42 квадратных метра для семей из двух пенсионеров. Если фактическая площадь квартиры или дома превышает нормативную величину, льгота будет применяться лишь к той части жилплощади, которая не выходит за пределы установленного лимита.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: пенсионеры
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