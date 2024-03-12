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Комик Дмитрий Соколов из шоу «Уральские пельмени» попал в скандал — его обвиняют в драке с подростком

Комик Дмитрий Соколов из шоу «Уральские пельмени» попал в скандал — его обвиняют в драке с подростком

14:10, 12 мар 2024

Ночная поездка в подземке Екатеринбурга омрачилась скандальным инцидентом с участием известного юмориста из шоу «Уральские пельмени». По сообщениям telegram-каналов, звезда юмористической программы Дмитрий Соколов повздорил с группой подростков.

В тот мартовский вечер артист возвращался из увеселительного заведения в компании своих коллег — реквизиторов и администратора шоу. Видеокадры запечатлели Соколова с бутылкой, в которой осталось немного виски, что может свидетельствовать о его нетрезвом состоянии.

По словам очевидцев, к знаменитости подошла компания юных блогеров. Завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в физическое противостояние. Один из подростков утверждает, что комик нанес ему удар.

В свою защиту супруга Дмитрия Ксения Соколова заявила, что муж не был зачинщиком конфликта. По ее версии, молодые люди спровоцировали артиста своим поведением с целью заполучить резонансный видеоматериал со знаменитостью для хайпа в сети. Соколов лишь дал отпор и не позволил вести съемку.

Несмотря на объяснения, инцидент в метро вряд ли останется без внимания правоохранительных органов. Участковому полицейскому предстоит разобраться в деталях ночного инцидента с участием звезды «Уральских пельменей».

Автор: Гульназ Карачурина
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